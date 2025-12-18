Бургас на протест: "Само с машини", "Тишината ще ни излезе скъпо"

Граждани излязоха на протест в Бургас тази вечер пред сградата на общината с посланието, че общественият глас може и трябва да оказва натиск върху политическите процеси в страната.

Настояват за прозрачни и честни избори.

Сред ключовите искания е отстраняването на Борислав Сарафов от поста изпълняващ функциите главен прокурор.

Недоволството е провокирано и от това, че отново на дневен ред беше поставен държавният бюджет.

Според протестиращите правителството е паднало и не бива да взима повече ключови решения.

Демонстрантите настояват за промени в Изборния кодекс и за провеждане на честни избори със 100% машинно гласуване.

Сред исканията им са още реформи в здравеопазването и съдебната система и утвърждаване на България като европейска държава.

Протестиращите носеха плакати с надписи "Сарафов вън!", "Само с машини" и "Тишината ще ни излезе скъпо".