Бургас на протест: "Само с машини", "Тишината ще ни излезе скъпо"

Настояват за прозрачни и честни избори
Граждани излязоха на протест в Бургас тази вечер пред сградата на общината с посланието, че общественият глас може и трябва да оказва натиск върху политическите процеси в страната.
Настояват за прозрачни и честни избори.
Сред ключовите искания е отстраняването на Борислав Сарафов от поста изпълняващ функциите главен прокурор.
Недоволството е провокирано и от това, че отново на дневен ред беше поставен държавният бюджет.
Според протестиращите правителството е паднало и не бива да взима повече ключови решения.
Демонстрантите настояват за промени в Изборния кодекс и за провеждане на честни избори със 100% машинно гласуване.
Сред исканията им са още реформи в здравеопазването и съдебната система и утвърждаване на България като европейска държава.
Протестиращите носеха плакати с надписи "Сарафов вън!", "Само с машини" и "Тишината ще ни излезе скъпо".