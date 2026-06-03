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Медицинският надзор не откри нарушения в карловската болница след извънредна проверка

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медицинският надзор откри нарушения карловската болница извънредна проверка
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Извънредна проверка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ в МБАЛ „Д-р Киро Попов“ в Карлово не е установила нарушения на закона, нито неправомерно разходване на държавни средства. Инспекцията беше разпоредена след сигнал за проблеми с кадровото обезпечаване, състоянието на сградния фонд и финансовото управление на лечебното заведение. Това съобщиха от община Карлово.

Проверката е извършена през май 2026 г. след жалба от лекар в болницата. Експертите са анализирали документация, финансови отчети и обяснения на ръководството, като не са открили основания за налагане на задължителни предписания.

По отношение на кадровото обезпечаване е установено, че Инфекциозното отделение е без началник от 1 септември 2025 г. Болницата е обявявала свободната позиция и е предлагала допълнителни стимули, включително служебно жилище и покриване на транспортни разходи. Въпреки това кандидат не е намерен заради недостига на специалисти по инфекциозни болести в страната.

Финансовият анализ показва, че Инфекциозното отделение е работило на печалба през 2024 г., 2025 г. и през първото тримесечие на 2026 г. В същото време болницата като цяло продължава да изпитва финансови затруднения и разчита на държавна субсидия и оборотен овърдрафт за своевременно изплащане на възнагражденията и задълженията към доставчици.

От Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ посочват, че предоставените държавни средства се използват по предназначение и са от съществено значение за поддържането на финансовата стабилност на лечебното заведение.

Проверката е обхванала и състоянието на сградния фонд.

В заключение проверяващите не са установили нарушения и не са издали задължителни предписания. Болницата продължава да осигурява медицинска помощ за жителите на Карлово и региона.

#болницата в Карлово #Медицински надзор #проверка

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