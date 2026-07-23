Мигрантската заетост в ЕС: Все по-голям процент чужденци работят

Рекордно високо ниво на заетост на мигрантите живеещи в Европейския съюз през 2025 година показва ново изследване на берлински институт за проучване на икономиката и заетостта.

Над 68 процента от мигрантите в блока през миналата година са работили. Най-голям ръст е отбелязала заетостта сред хората идващи извън Европейския съюз. Тя достига 66 процента. В много страни тя се приближава или дори надминава заетостта на местните хора, посочват от екипа направил изследването.

анните между отделните страни варират като най-висок дял чужденци идващи от държави извън блока работят в Малта, Чехия и Ирландия, а най-малко в Белгия и Финландия. В изследването няма данни за България.