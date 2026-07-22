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Европейската комисия обособява звено за бързи оценки на обстановката в сферата на сигурността

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европейската комисия обособява звено бързи оценки обстановката сферата сигурността
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Европейската комисия реши да обособи звено за бърза оценка на промените в обстановката на сигурност, съобщи заместник-председателят на институцията Роксана Минзату на пресконференция след последното заседание на еврокомисарите преди лятната ваканция.

Новият секретариат ще осигурява на еврокомисарите навременна, цялостна и висококачествена оценка така, че да имат ясно разбиране за ключовите тенденции и предизвикателства, както и за техните последици за ЕС във все по-сложната геополитическа обстановка, се посочва в съобщение на ЕК. Секретариатът ще следи събитията и ще изготвя стратегически анализи.

Той ще действа в тясно сътрудничество с дирекциите на ЕК, с европейските служби за оценка на разузнавателни данни и с европейските държави, за да може да бъдат взимани информирани решения. Това звено ще работи под ръководството на заместник генерален директор на ЕК по сигурността.

#Роксана Минзату #промени в обстановката на сигурност #Европейска комисия

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