Европейската комисия обособява звено за бързи оценки на обстановката в сферата на сигурността

Европейската комисия реши да обособи звено за бърза оценка на промените в обстановката на сигурност, съобщи заместник-председателят на институцията Роксана Минзату на пресконференция след последното заседание на еврокомисарите преди лятната ваканция.

Новият секретариат ще осигурява на еврокомисарите навременна, цялостна и висококачествена оценка така, че да имат ясно разбиране за ключовите тенденции и предизвикателства, както и за техните последици за ЕС във все по-сложната геополитическа обстановка, се посочва в съобщение на ЕК. Секретариатът ще следи събитията и ще изготвя стратегически анализи.

Той ще действа в тясно сътрудничество с дирекциите на ЕК, с европейските служби за оценка на разузнавателни данни и с европейските държави, за да може да бъдат взимани информирани решения. Това звено ще работи под ръководството на заместник генерален директор на ЕК по сигурността.