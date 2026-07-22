ЕС одобри включването на Великобритания в осигуряването на заема от 90 млрд. евро за Украйна

Съветът на ЕС съобщи, че е одобрил присъединяването на Великобритания към осигуряването на заема от 90 милиарда евро за Украйна. Това означава, че Киев ще разполага с по-широк избор от доставчици на военна техника, се уточнява в изявлението.

Заемът предоставя на Украйна през тази и следващата година 60 млрд. евро за инвестиции в отбранителната промишленост и за покупката на средства за отбрана, както и 30 млрд. евро пряка икономическа и бюджетна подкрепа. С днешното решение Лондон се ангажира да осигури справедлив и съразмерен финансов принос по разходите за заема.

В края на юни Европейската комисия отпусна на Киев първата част от заема – 8,1 млрд. евро, а до края на годината предвижда да осигури общо 28,3 млрд. евро за отбрана. ЕК изтегли средствата от международните пазари и сумата ще бъде възстановена от държавите в ЕС, които желаят.

Решението за заема бе взето от Европейския съвет през декември, след като не бе постигнато съгласие Украйна да бъде финансирана с руските средства, запорирани по силата на европейските санкции.