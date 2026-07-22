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Подобряване на транспортната свързаност обсъдиха български министри с еврокомисаря Марта Кос

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Подобряване на транспортната свързаност обсъдиха български министри с еврокомисаря Марта Кос
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Министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев се срещнаха днес в Брюксел с европейския комисар по разширяването Марта Кос и членове на кабинета на председателя на ЕК.

Основен акцент в разговора бяха инициативите за подобряване на свързаността между Европейския съюз, Югоизточна Европа, Кавказ и Близкия изток. Министрите Петрова и Пеев представиха визията на България за развитието на транспортните, енергийните и цифровите връзки, като подчертаха значението на надграждането на съществуващите инфраструктурни проекти и реализирането на нови инициативи от общ европейски интерес.

В рамките на срещата бяха обсъдени и възможностите за финансиране на тези проекти, включително чрез механизми за публично-частно партньорство, както и чрез европейските финансови инструменти.

Българските министри подчертаха, че подобряването на транспортната свързаност и диверсификацията на енергийните доставки са от ключово значение за укрепването на икономическата устойчивост, енергийната сигурност и конкурентоспособността на Европейския съюз. Те отбелязаха, че развитието на нови транспортни и енергийни коридори ще допринесе за по-добрата интеграция на държавите от Западните Балкани, Украйна и Молдова в европейското икономическо пространство.

#български министри #Марта Кос #Георги Пеев #Велислава Петрова #Брюксел

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