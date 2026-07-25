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Милан дава шанс на възпитаниците си Франческо Камарда и Кристиан Комото

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18-годишните Камарда и Комото са възпитаници на младежката академия на "росонерите"

милан дава шанс възпитаниците франческо камарда кристиан комото
Снимка: БГНЕС
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Младите Франческо Камарда и Кристиан Комото подписаха нови договори с Милан до лятото на 2031 година, съобщават от италианския клуб. Контрактите на двамата имат опция за продължаване с още един сезон.

18-годишните Камарда и Комото са възпитаници на младежката академия на "росонерите".

Това лято Милан върна нападателя Камарда от Лече, докато халфът Комото изкара миналия сезон под наем в Специя.

Седемкратният европейски клубен шампион, който ще бъде воден от треньора Рубен Аморим, завърши на пето място в класирането в Серия А през 2026 година.

#Кристиан Комото #Франческо Камарда #ФК Милан

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