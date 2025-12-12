БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бюджет 2026: По каква план-сметка ще работим от януари?
Президентът започва консултации с парламентарните групи -...
ЕК: Решенията за влизането на България в еврозоната са...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Съдия Антон Урумов ще разследва главния прокурор и...
Депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков"
Министерството на външните работи изразява подкрепа към позицията на Германия за хибридните действия на Русия

от БНТ , Източник: БТА
У нас
мвнр българия отхвърля твърденията русия част хибридна кампания
Снимка: Архив/БТА
Министерството на външните работи (МВнР) изразява пълната си подкрепа и солидарност с позицията на Германия, която обвини Русия в изборна намеса и кибератака срещу въздушния трафик. Това посочиха от министерството в публикация в платформата Екс.

Днес Германия обвини Русия в извършване на кибератака срещу германската система за контрол на въздушния трафик и в организиране на кампания за дестабилизация по време на парламентарните избори, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес, като уточниха, че руският посланик в Берлин е бил извикан във Външното министерство във връзка с тези обвинения.

Хибридните действия на Русия, включително неотдавнашните кибератаки и координираните усилия за дезинформация, са неприемливи, съобщиха от външното министерство и добавиха, че България остава единна с партньорите си в борбата срещу тези заплахи.

