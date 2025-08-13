БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Минута мълчание в памет на Диого Жота в първия кръг от Висшата лига

Спорт
Клубовете от английското първенство ще почетат паметта на бившия футболист и неговия брат Андре Силва.

минута мълчание памет диого жота първия кръг висшата лига
Снимка: БТА
Слушай новината

Висшата лига потвърди, че на всички мачове от английското първенство през уикенда ще бъде спазена минута мълчание в памет на футболиста на Ливърпул Диого Жота и брат му Андре Силва, пише агенция ДПА.

От лигата са разговаряли с Ливърпул за най-подходящия начин да се почете паметта на португалския състезател, който загина при автомобилна катастрофа заедно с брат си на 3 юли в Испания.

Освен минута мълчание преди началото на мачовете, играчите на всички отбори ще получат черни ленти за ръкавите си, а послания и изображения ще бъдат предадени на клубовете, за да ги използват на големи екрани.

Преди мача миналата неделя между Ливърпул и Кристъл Палас на "Уембли" също беше отдадена почит на братята, като на терена бяха положени венци, а преди началото на срещата беше спазено мълчание.

Малобройни фенове на Кристъл Палас нарушиха тишината, предизвиквайки силна реакция от ответния край на стадиона, както и от други привърженици на тима, които се опитаха да заглушат онези, които не уважиха мълчанието.

Мениджърът на "червените" Арне Слот коментира: "Не мисля, че това е било планирано или е била идеята на фена, който вдигна шум. Може би не е бил наясно с факта, че има минута мълчание."

"Той просто беше щастлив и се опита да аплодира отбора си. Мисля, че тогава феновете на Палас се опитваха да успокоят този човек или тези хора, така че не мисля, че е имал лошо намерение от човека или хората, които вдигаха шум. Те се опитаха да го успокоят, но и това беше малко шумно. И тогава нашите фенове реагираха: "Хей, какво се случва тук?"

Не мисля, че имаше лошо намерение, защото феновете на Кристъл Палас и по целия свят отдадоха огромно уважение на Диого и Андре и това беше... нещастно или... не мога да намеря правилните думи, но не мисля, че имаше лошо намерение", добави Слот.

Феновете на Ливърпул по-рано отдадоха почитта си с вълнуващо изпълнение на "You'll Never Walk Alone", а докато венци в почит на Жота и брат му бяха изнесени, те издигнаха бял банер с надпис "Diogo J", изображение на нападателя и номер 20.

Рекордьорът по голове за клуба Иън Ръш, председателят на Кристъл Палас Стив Париш и председателят на Футболната асоциация Деби Хюит положиха венците на трибуната с фенове на Ливърпул, а привърженици и на двата отбора показаха уважението си с бурни овации, докато изображенията на двамата футболисти бяха показани на големите екрани на стадиона.

Ливърпул оттегли от употреба фланелката на Жота с номер 20 в знак на почит към играча.

