Мира Андреева обърна Анастасия Потапова и грабна титлата в Линц

Мира Андреева триумфира с титлата в Линц, след като обърна състезаващата се за Австрия Анастасия Потапова с 1:6, 6:4, 6:3.

Андреева, поставена под №1 в основната схема, изигра много лош откриващ сет, но оттам-насетне се събра и съумя да обърне шампионката от 2023 година. Потапова влезе по-добре в мача, като в първия сет направи три пробива и поведе убедително след 6:1. Рускинята реагира във втората част, като два пъти проби съперничката си, която върна само един пробив и изравни след 6:4.

Андреева бе по-вдъхновена и в третия сет, като поведе с 3:2 след пробив, но Потапова направи рибрейк за 3:3. Рускинята спечели следващите три гейма и триумфира с титлата в австрийския град.

Тийнейджърката, която ще навърши 19 години в края на месеца, има вече пет титли на сметката си, при това в шест изиграни финала. Единствената й загуба в мач за трофей бе в Нинбо, Китай, от Дария Касаткина през 2024 г. Тя спечели 500 точки за ранглистата на WТА, както и чек за 161 310 евро.

Потапова остава с три титли в колекцията, последната от които бе в Румъния преди малко повече от година.