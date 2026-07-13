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Митничари задържаха златни бижута за над 75 хил. евро, скрити в автобус от Турция

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Бижутата са над 700 грама златни изделия

митничари задържаха златни бижута хил евро скрити автобус турция
Снимка: Агенция "Митници"
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Митническите служители на МП Капитан Андреево откриха 717,50 кг златни накити на стойност 75 337,50 евро в тайник на автобус, влизащ в страната от Турция.

Превозното средство с турска регистрация пристига на пункта на 10.07.2026 г. около 23.00 часа на входящо трасе от Турция. Автобусът пътува по маршрут от Турция през България за Косово. В зоната на митническия контрол шофьорът, стюардът и пътниците са заявили, че не пренасят акцизни стоки, стоки с търговски характер, изделия от благородни метали или парични средства, подлежащи на забрани и ограничения при внос.

Превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, при която се установява, че има манипулация на капака на двигателя. В хода на контролните действия е открит във въздуховода специално изграден тайник. От укритието са извадени 6 полиетиленови пакета с бижутерски изделия от жълт метал.

Извършената експертиза от вещо лице установява, че пакетите съдържат 717,50 грама изделия от 14-каратово злато – проба 585. Задържани са 398 златни накити – пръстени, гривни и синджири на стойност 75 337,50 евро.

Установено е, че накитите са на стюарда на автобуса, турски гражданин.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура –Хасково.

#укрито злато #пункт "Капитан Андреево" #тайник #агенция "Митници"

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