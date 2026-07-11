Млад шофьор пострада при инцидент на околовръстния път край Шейново (СНИМКИ)

Млад водач пострада при пътнотранспортно произшествие на околовръстния път край Шейново малко след 12.00 часа днес.

По първоначална информация, докато преминавал покрай мобилна камера за контрол на скоростта, шофьорът се притеснил и натиснал рязко спирачките. Вследствие на това автомобилът станал неуправляем и се преобърнал по таван. Оказва се, че колата не се е движила с превишена скорост. Камерата не е отчела нарушение, тъй като ограничението в участъка е 60 км/ч.

Снимки: Иван Янев, БНТ

Според първоначалните оценки на експерти най-вероятната причина за катастрофата е техническа неизправност. Предполага се, че при внезапното спиране е поддал елемент от ходовата част вследствие на силно корозирало купе, което е довело до загубата на контрол над автомобила. Водачът е транспортиран в болница с оплаквания от болки в рамото. Предстои да му бъдат извършени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества.

Причините за инцидента се изясняват.