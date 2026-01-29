БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ММС стартира национална програма за финансиране на младежки центрове

Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Целта на програмата е да осигури устойчивото функциониране на младежките центрове в страната.

Министерство на младежта и спорта лого
Снимка: ММС
Министерството на младежта и спорта стартира първата Програма за финансиране на младежки центрове в Република България за периода 2026–2028 г.

Финансовият ресурс на програмата за 2026 г. е в размер на 2 400 000 евро, а целта й е да осигури устойчивото функциониране на младежките центрове в страната, като създаде условия за утвърждаването им като водещи структури за подкрепа на младите хора в тяхното личностно, социално и професионално развитие.

Програмата е от ключово значение за развитието на младежките политики на местно ниво, тъй като подпомага създаването и укрепването на устойчиви структури за работа с младите хора. Чрез осигуреното финансиране ще се повиши капацитетът на младежките центрове, ще се подобрят предлаганите услуги и ще се насърчи участието, социалното включване и професионалното развитие на младите хора.

Проектните предложения се подават в срок до 13 март 2026 г. чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) и Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС).

