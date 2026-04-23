Молдовец триумфира в категория до 88 кг на европейското по вдигане на тежести

Двама нови европейски шампиони триумфираха днес на европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми (Грузия).

В категория до 88 кг при мъжете титлата спечели Марин Робу от Молдова с резултат от 373 кг в двубоя, като взе златен медал в изхвърлянето със 173 кг, а в изтласкването остана втори с 200 кг, което му бе достатъчно за триумфа. Представителят на домакините Зураб Маскхаладзе остана със сребърен медал с двубой от 363 кг, като взе злато в изтласкването (200 кг), а бронзът остана за Андраник Карапетян (Босна и Херцеговина) с 361 кг общо.

При жените до 77 кг титлата спечели финландката Янете Илисоини, която събра 247 кг в двубоя и спечели златен медал и в изхвърлянето - 113 кг. Втора завърши рускинята Варвара Кузминова от Група "Б" с общо 244 кг, а трета остана украинката Ирина Домбровска с 236 кг в двубоя.

Българката Мария Магдалена Кирева не взе участие в състезанието.