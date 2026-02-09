МОН планира въвеждане на изкуствен интелект в училище

Министерството на образованието и науката публикува за обществено обсъждане визия за интегриране на изкуствен интелект в образованието. Според документа ИИ няма да замества учителите, а ще бъде използван като инструмент в подкрепа на учебния процес.

Планът предвижда изкуственият интелект да помага при рутинни и административни дейности, което да намали бюрокрацията в училище и да даде повече време за работа с учениците.

Визията на МОН залага на промяна в начина на учене – по-малко механично запаметяване и повече критично, логическо и аналитично мислене. Акцентът е върху уменията, които са важни в съвременния свят и не могат да бъдат заменени от технологии.

Сред предложенията е и разработването на образователна платформа с изкуствен интелект, която да превръща одобреното учебно съдържание в персонализирани учебни пътеки за всеки ученик, с активна роля на учителя при оценяването и насочването.

Общественото обсъждане на визията ще се проведе утре, след което МОН ще събере мнения и предложения за следващите стъпки.