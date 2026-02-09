БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

МОН планира въвеждане на изкуствен интелект в училище

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Деца
Запази
променя училището повече иновации повече свобода креативност
Слушай новината

Министерството на образованието и науката публикува за обществено обсъждане визия за интегриране на изкуствен интелект в образованието. Според документа ИИ няма да замества учителите, а ще бъде използван като инструмент в подкрепа на учебния процес.

Планът предвижда изкуственият интелект да помага при рутинни и административни дейности, което да намали бюрокрацията в училище и да даде повече време за работа с учениците.

Визията на МОН залага на промяна в начина на учене – по-малко механично запаметяване и повече критично, логическо и аналитично мислене. Акцентът е върху уменията, които са важни в съвременния свят и не могат да бъдат заменени от технологии.

Сред предложенията е и разработването на образователна платформа с изкуствен интелект, която да превръща одобреното учебно съдържание в персонализирани учебни пътеки за всеки ученик, с активна роля на учителя при оценяването и насочването.

Общественото обсъждане на визията ще се проведе утре, след което МОН ще събере мнения и предложения за следващите стъпки.

Последвайте ни

ТОП 24

Случаят "Петрохан" - коментар на криминалния психолог Неделчо Стойчев
1
Случаят "Петрохан" - коментар на криминалния психолог...
Шест жертви след трагедията "Петрохан": въпроси към институциите и разследването
2
Шест жертви след трагедията "Петрохан": въпроси към...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
3
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
4
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
След трагичната развръзка по случая "Петрохан": Продължава разследването за смъртта на издирваните
6
След трагичната развръзка по случая "Петрохан":...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
3
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: У нас

Опашки пред Националната галерия за изложбата на Гийермо Лорка
Опашки пред Националната галерия за изложбата на Гийермо Лорка
8 февруари 2026: Ден, който Тервел Замфиров няма да забрави 8 февруари 2026: Ден, който Тервел Замфиров няма да забрави
Чете се за: 01:30 мин.
България с четирима състезатели в паралелния гигантски слалом България с четирима състезатели в паралелния гигантски слалом
Чете се за: 00:50 мин.
Всички училища със STEM центрове до лятото Всички училища със STEM центрове до лятото
Чете се за: 01:55 мин.
Олимпийският огън пламна и светът влезе в ритъма на игрите Олимпийският огън пламна и светът влезе в ритъма на игрите
Чете се за: 02:02 мин.
Филмовата легенда Жан Рено даде специално интервю за БНТ Филмовата легенда Жан Рено даде специално интервю за БНТ
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

До момента са образувани две досъдебни производства по случая "Петрохан"
До момента са образувани две досъдебни производства по случая...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Мистерията "Петрохан": Редица експертизи ще установят как точно са простреляни тримата мъже Мистерията "Петрохан": Редица експертизи ще установят как точно са простреляни тримата мъже
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Увеличават се обаждания от деца със суицидни мисли през 2025 година Увеличават се обаждания от деца със суицидни мисли през 2025 година
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Опит за плащане с фалшиви 20 евро разследват в Перник
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Разследват опит за убийство след нападение с нож във Варна
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Двама души са пострадали след катастрофа с четири коли край Бистрица
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
След бурята "Марта": Стотици хора се връщат по домовете...
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ