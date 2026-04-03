Монтираха реставрирания парапет в затворения за ремонт участък на "Дунав мост" при Русе

Монтиран е реставрираният пешеходен парапет в затворения за основен ремонт 320-метров участък на "Дунав мост" при Русе. В платното за България, в което в момента се работи, се полага пясъчен асфалтобетон, монтира се отводнителен колектор и се подменя антикорозионната система по стоманената конструкция.

В следващите дни по график ще продължи производството на стоманобетонни пътни панели, монтажът на отводнителен колектор и мантинели, както и полагането на пясъчен асфалтобетон при външна тротоарна зона.

На обекта се работи ежедневно като целта е в почивните дни за Великден, които тази година са от 10 до 13 април, движението по Дунав мост при Русе да е без ограничения в двете платна. Предвижда се в последния работен ден – на 9 април, да бъде възстановено преминаването в участъка, в който в момента се работи. По този начин на шофьорите ще се осигури безопасно и удобно преминаване по съоръжението.

След почивните дни за Великден строително-монтажните работи ще продължат в последните 320 метра от съоръжението, в платното за Румъния.

Снимки: АПИ

Основният ремонт на "Дунав мост" се извършва на етапи и без спиране на движението. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.