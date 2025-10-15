БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Монтираха всички стоманобетонни панели в участъка в ремонт на "Дунав мост" при Русе

Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Монтираха всички стоманобетонни панели в участъка в ремонт на "Дунав мост" при Русе
Монтирани са всичките 128 стоманобетонни панела в затворения за основен ремонт участък на "Дунав мост" при Русе. Дейностите по подмяна са изпълнени в цялата отсечка с дължина 320 метра в посока Румъния, в която в момента се извършват строително-монтажни работи, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

През миналата седмица са изпълнявани дейности по бетонното запълване на надлъжната фуга, извършен е и монтаж на армировка и болтови дюбели за закрепване на новите панели, както и полагането на торкрет бетон при опорите на съоръжението.
Монтирането на корнизни елементи и премахването на старата колекторна система ще се осъществи през идните дни. Ще се работи също по армировката за бетонното запълване на надлъжната фуга между лявата и дясната лента за движение, както и по мостовите отводнители.

От АПИ припомнят, че ремонтът на "Дунав мост" се извършва ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Българският участък от съоръжението е с дължина 1,057 километра. Основно ремонтирани вече са 413 метра от него.

#Дунав мост край Русе #ремонтът на Дунав мост

