МОСВ отмени решението на РИОСВ-Бургас и поиска нова преценка за екооценка на “Алепу”

Министърът на околната среда и водите Манол Генов отмени решение на директора на РИОСВ - Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект за изменение на Подробен устройствен план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за имоти по Кадастралната карта на гр. Созопол, местност „Алепу“, община Созопол, с възложител „Аркутино Френдс“ ЕООД.



С решението си от 8 август тази година директорът на РИОСВ - Бургас е извършил преценка, че не следва да се извърши екологична оценка за изменението на плана и че няма вероятност то да окаже значително въздействие върху защитена зона „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и върху защитена зона „Комплекс Ропотамо“ за опазване на дивите птици.



Основните аргументи за отмяната на това решение са, че в документацията по преписката има противоречива информация и не е изяснена фактологията относно вероятните въздействия от изменението на ПУП - ПРЗ върху двете Натура зони.



Преписката е върната в РИОСВ – Бургас за повторно провеждане на процедурата.