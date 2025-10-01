Моуриньо: Надявам се да се върна тук след 20 години с внуците си

Португалският специалист Жозе Моуриньо благодари на феновете на Челси за топлото посрещане при завръщането му на „Стамфорд Бридж“. Снощи воденият от Моуриньо Бенфика загуби с 0:1 в дуел с Челси от Шампионската лига.

Домакинските привърженици запяха името на Моуриньо още във втората минута. Всички разговори в подготовката за двубоя бяха свързани с трикратния шампион във Висшата лига Моуриньо.

„Не се храня с тези спомени. Храня се с победи. Разбира се, че ги приемам. На терена бях концентриран върху играта, но винаги има малко от звука наоколо“, коментира Моуриньо.

„Благодаря на феновете. Живея наоколо и когато съм в Лондон, ги срещам всеки ден на улицата. Знам, че това ще бъде връзка завинаги. Надявам се да се върна тук след 20 години с внуците си. Те принадлежат към моята история и аз принадлежа към тяхната“, каза още португалският специалист.