Моуриньо: Не съм отказвал на Нюкасъл, но не бих заменил Бенфика за друг клуб

Не бих заменил Бенфика с никой друг клуб в света. Това каза Жозе Моуриньо преди двубоя на лисабонските орли срещу Нюкасъл в Шампионската лига тази вечер. Изказването на „Специалния“ в по повод спекулациите, свързващите го със завръщане на Острова именно като мениджър на „свраките“.

„Не съжалявам. Никога не съм отказвал на Нюкасъл. Отказах на няколко клуба, с уважение, но от Нюкасъл никога не се свързвали с мен. Честно казано, те не се нуждаят от мениджър. Това означава, че всичко е наред за клуба и това е, което им пожелавам. В момента няма друг клуб, който да ме мотивира и прави по-щастлив от Бенфика. Не бих заменил Бенфика за никой друг клуб на света в момента“, коментира Жозе Моуриньо.

Преди да се завърне у дома португалецът изкара според период във Фенербахче.