ЗАПАЗЕНИ

Моуриньо струва на Фенербахче 25 млн. евро

Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Сега обаче фокусът е изцяло върху Португалия и Бенфика.

жозе моуриньо отдаде почит починалия бивш капитан порто жорже коща
Снимка: Жозе Моуриньо
Жозе Моуриньо се оказа истинска „златна инвестиция“ за Фенербахче – и то не в спортен, а във финансов смисъл. За 15 месеца на кормилото на тима португалецът е струвал на клуба около 25 милиона евро, изчисляват турските медии.

Договорът му възлизаше на почти 10 милиона евро годишно, а след едностранното му освобождаване през август Моуриньо прибра още 14,9 милиона евро обезщетение. За този „лукс“ обаче не дойде нито един трофей.

Луксът в Истанбул също беше на ниво – Жозе живееше в апартамент в хотел „Four Seasons“, а общите разходи за престоя му възлизат на почти милион евро, пише „Yenicag Gazetesi“.

Сега обаче фокусът е изцяло върху Португалия и Бенфика. Подписвайки договор до 2027 г., Моуриньо получава 6 милиона евро годишно, като има възможност за прекратяване на контракта следващото лято. И макар в Шампионската лига да записа три поредни поражения, в Португалската лига „Специалния“ е почти непобедим – седем победи, четири равенства и трето място със 17 точки.

Моуриньо вече показва, че високият бюджет и световната слава могат да се съчетаят с резултати, но Шампионската лига напомня, че предизвикателствата са все още на дневен ред.

