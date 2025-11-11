БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гуардиола обмисля раздяла с Манчестър Сити

54-годишният специалист пое Манчестър Сити през 2016 година и има договор с тима до лятото на 2027-а.

Хосеп Гуардиола
Снимка: БТА
Слушай новината

Мениджърът на Манчестър Сити Хосеп Гуардиола сериозно обмисля възможността да напусне клуба след края на настоящия сезон, съобщава The Times.

По информация на изданието, все още няма окончателно решение относно бъдещето на испанския специалист, но ръководството на „гражданите“ вече е информирано за неговите колебания. Очаква се, ако Гуардиола реши да си тръгне, той и екипът му да съдействат при избора на подходящ наследник, като крайната дума по въпроса ще има клубното ръководство.

54-годишният Гуардиола пое Манчестър Сити през 2016 година и има договор с тима до лятото на 2027-а. Под негово ръководство клубът изживява най-успешния период в своята история — шест титли от Висшата лига, както и дългоочакван триумф в Шампионската лига през 2023 година.

Към момента от клуба не са направили официален коментар по темата, но британските медии вече спекулират с възможни кандидати за поста, сред които се споменават имената на Микел Артета (Арсенал) и Шаби Алонсо (Реал Мадрид). Решението на Гуардиола се очаква след края на сезона, като при всички случаи той ще остане ключова фигура в определянето на бъдещето на Манчестър Сити.

