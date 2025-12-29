Усман Дембеле очаквано е Футболист на годината на Globe Soccer Awards 2025

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пореден индивидуален приз за французина.

Усман Дембеле
Снимка: БТА
Слушай новината

Усман Дембеле очаквано стана големият победител на Globe Soccer Awards 2025. На церемония в Дубай, ОАЕ той беше определен за Футболист на годината. Френският национал пребори конкуренцията на играчи като Килиан Мбапе, Рафиня, Витиня и Ламин Ямал. През тази година Дембеле стана и носител на "Златната топка".

Най-добра при жените стана Айтана Бонмати.

Кристиано Роналдо беше избран пък за Футболист на годината в Близкия Изток. Нападателят на Ал-Насър изпрати още една страхотна кампания - за 14-а календарна година той вкара над 40 гола. Той награди и 24-кратния шампион в турнирите от Големия шлем Новак Джокович с приза Globe Sports Award, който се връчи за първи път от началото на наградите.

Един от най-емоционалните моменти в неделя вечер дойде, когато родителите на загиналия трагично в пътен инцидент Диого Жота получиха награда.

Пълен списък с всички победители на Globe Soccer Awards 2025:

Футболист на годината: Усман Дембеле

Футболистка на годината: Айтана Бонмати

Клуб на годината: Пари Сен Жермен

Женски клуб на годината: Барселона

Треньор на годината: Луис Енрике

Най-добър полузащитник: Витиня

Най-добър нападател: Ламин Ямал

Изгряваща звезда: Дезире Дуе

Най-добър агент: Жорже Мендеш

Най-добър спортен директор: Луиш Кампос

Най-добър клубен президент: Насер Ал Хелайфи

Най-добър играч в Близкия Изток: Кристиано Роналдо

Най-добър създател на съдържание: Билал Хадад

Най-добра школа: Right to Dream

Награда за кариера: Хидетоши Наката и Андрес Иниеста

Най-добър брандинг: ФК Лос Анджелис

Най-добър спортен психолог: Николета Романаци

Най-добър национален отбор: Португалия

Най-добро завръщане: Пол Погба

Награда "Марадона": Ламин Ямал

Globe Sports Award: Новак Джокович

