Усман Дембеле очаквано е Футболист на годината на Globe Soccer Awards 2025

Пореден индивидуален приз за французина.
Усман Дембеле очаквано стана големият победител на Globe Soccer Awards 2025. На церемония в Дубай, ОАЕ той беше определен за Футболист на годината. Френският национал пребори конкуренцията на играчи като Килиан Мбапе, Рафиня, Витиня и Ламин Ямал. През тази година Дембеле стана и носител на "Златната топка".
Най-добра при жените стана Айтана Бонмати.
Кристиано Роналдо беше избран пък за Футболист на годината в Близкия Изток. Нападателят на Ал-Насър изпрати още една страхотна кампания - за 14-а календарна година той вкара над 40 гола. Той награди и 24-кратния шампион в турнирите от Големия шлем Новак Джокович с приза Globe Sports Award, който се връчи за първи път от началото на наградите.
Един от най-емоционалните моменти в неделя вечер дойде, когато родителите на загиналия трагично в пътен инцидент Диого Жота получиха награда.
Пълен списък с всички победители на Globe Soccer Awards 2025:
Футболист на годината: Усман Дембеле
Футболистка на годината: Айтана Бонмати
Клуб на годината: Пари Сен Жермен
Женски клуб на годината: Барселона
Треньор на годината: Луис Енрике
Най-добър полузащитник: Витиня
Най-добър нападател: Ламин Ямал
Изгряваща звезда: Дезире Дуе
Най-добър агент: Жорже Мендеш
Най-добър спортен директор: Луиш Кампос
Най-добър клубен президент: Насер Ал Хелайфи
Най-добър играч в Близкия Изток: Кристиано Роналдо
Най-добър създател на съдържание: Билал Хадад
Най-добра школа: Right to Dream
Награда за кариера: Хидетоши Наката и Андрес Иниеста
Най-добър брандинг: ФК Лос Анджелис
Най-добър спортен психолог: Николета Романаци
Най-добър национален отбор: Португалия
Най-добро завръщане: Пол Погба
Награда "Марадона": Ламин Ямал
Globe Sports Award: Новак Джокович