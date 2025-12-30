Нотингам Форест е подал жалба за съдийството на мача с Манчестър Сити

Нотингам Форест е подал жалба до организацията на професионалните съдии в Англия (PGMOL) относно съдийството на мача, който загуби с 1:2 от Манчестър Сити във Висшата лига в събота, съобщават британските медии.

Клубът се е свързал с PGMOL в понеделник, за да поиска ВАР запис от двубоя.

Наставникът на Форест, Шон Дайш, заяви след срещата, че победният гол на Райън Шерки в 83-ата минута е трябвало да бъде отменен заради нарушение срещу Морган Гибс-Уайт преди това. Той също така твърди, че защитникът на Сити Рубен Диаш е трябвало да получи втори жълт картон за нарушение срещу Игор Жезус след почивката.