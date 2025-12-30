Гасперини: Дори и половината потенциал на Дибала е достатъчен, за да печелим

Старши треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини остана доволен от домакинската победа с 3:1 над Дженоа в 17-ия кръг на шампионата на Серия А.

„Създадохме много положения и бяхме опасни. Жалко е, че не успяхме да се възползваме от тях през второто полувреме. По-често ли печелим с типичеп централен нападател? Не знам статистиката, Фъргюсън винаги е играл, когато не е контузен. Ако Дибала не е контузен, също играе", каза Гасперини.

Италианецът отличи Пауло Дибала за доброто му представяне в мача.

"Рома няма играчи с толкова високо качество. Когато е във форма, както днес, атакуващата игра на Дибала се развива по един начин, когато има малки проблеми, това се отразява на представянето му. Но дори половината от потенциала му е достатъчна, така че не бива да пропуска мачове сега, трябва да играе. Всички играчи могат да се подобрят. Трябва да гледаме на чашата наполовина пълна", допълни той.

Рома има 33 точки след 17 мача и заема четвърто място в италианската Серия А.