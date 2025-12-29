Рома се наложи над Дженоа с три гола през първата част

Рома победи Дженоа с 3:1 в мач от 17-ия кръг на Серия А. Столичани стигнаха до трите точки с три гола до почивката.

"Римските вълци" откриха резултата на стадион "Олимпико" в Рим в 14-ата минута. Матиас Соуле стреля от вътрешността на наказателното поле, а топката докосна крака на Себастиан Отоа, преди да попадне във вратата.

Столичани удвоиха преднината си пет минути по-късно. По подобие на първия гол шут на Ману Коне се отклони от крака на Мортен Френдруп и влетя във вратата на Даниеле Сомарива.

Възпитаниците на Джан Пиеро Гасперини направиха аванса си класически в 31-ата минута. Даниеле Сомарива изби изстрел на Матиас Соуле, но Евън Фъргюсън се разписа при добавката.

В 38-ата минута домакините можеха да направят преднината си още по-изразителна, но Ману Коне стреля в дясната греда. При добавката полузащитникът изпрати топката във вратата, но попадението не бе зачетено, заради нарушение срещу вратаря.

След почивката гостите намалиха изоставането си. Удар на появилия се от резервната скамейка Джеф Ехатор се отби от тялото на резервата Николо Пизили и топката попадна във вратата на Миле Свилар.

Рома се изкачи до 4-ото място в класирането с актив от 33 точки. Дженоа е точно над зоната на изпадащите, на 17-ата позиция в подреждането с 14 пункта.