Официално: Аталанта назначи Рафаеле Паладино

Рафаеле Паладино е новият старши треньор на италианския футболен отбор Аталанта, съобщиха от клуба. Договорът му е до края на юни 2027 г.

Паладино беше треньор на Фиорентина през миналия сезон, но напусна през лятото след разногласия с ръководството на клуба. Отборът от Бергамо е спечелил само шест точки в последните си осем мача в италианската Серия А.

След 11 мача в Серия А, "Ла Деа" има 13 точки и е на 13-то място в класирането. В следващия си мач отборът от Бергамо ще гостува на Наполи.