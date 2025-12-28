Без победител между Болоня и Сасуоло в Серия А

Болоня и Сасуоло не се победиха в Серия А. Двата отбора завършиха наравно 1:1 в мач от 17-ия кръг.

И двата гола в мача паднаха след почивката. Джовани Фабиан изведе Болоня напред в 47-ата минута, но четвърт час по-късно защитникът Тарик Мухаремович изравни за Сасуоло след удар с глава. Болоня опита всичко до края на мача, за да спечели трите точки, като на терена се появи като резерва и нападателят Чиро Имобиле, но и той не успя да донесе успеха на тима.

Домакините нямат вече четири мача победа в Серия А, като са в серия от две равенства и две загуби. Тимът пропусна и възможността да изпревари Комо в класирането и остана на седмо място.

Сасуоло на треньора Фабио Гросо се изкачи в горната половина на класирането, като вече е десети с 22 точки.