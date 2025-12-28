Интер отново окупира върха в Серия А

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
от Веселин Михайлов
Спорт
"Нерадзурите" трябваше да се потрудят срещу Аталанта за черти поред в италианския елит.

аталанта интер серия
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Интер добави на сметката си четвърта поредна победа и се неставни на върха в Серия А. Съставът на Кристиан Киву надви Аталанта с 1:0 в мач от 17-ия кръг, който се изигра на "Ню Баланс Арена".

В герой за "нерадзурите" се превърна Лаутаро Мартинес, който ги зарадва с единственото попадение през второто полувреме. Това бе достатъчно за тима от Милано да спре успешната серия на "бергамаските" от два последователни успеха в италианския елит.

"Черно-сините" имат на сметката си 36 точки, а футболистите на Рафаеле Паладино се намират на десетото място с 22. На 4 януари (неделя) Интер ще влезе в ролята на домакин срещу Болоня, докато ден по-рано Аталанта ще приеме Рома.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Lega Serie A (@seriea)


Първата опасност бе за гостите и дойде още в 8-та минута. Тогава след центриране от корнер на Пьотр Жиелински топката попадна в краката на Мануел Аканжи, който стреля, но Сеад Коласинак изчисти от голлинията.

Домакините отговориха в 17-та минута. Едерсон стреля, а топката профуча през вратата.

В хода на първото полувреме „нерадзурите“ увеличиха натиска. Луиш Енрике не успя да уцели вратата след отбита топка. Малко след това Марко Карнезеки отрази шут на Маркюс Тюрам. В 27-та минута Лаутаро Мартинес напредна и шутира, но Карнезеки бе на мястото си и спаси. Впоследствие Николо Барела стреля в аут.

„Бергамаските“ рядко атакуваха, но при едно от нападенията си Давиде Дзапакоста стреля, а топката не попадна в очертанията на вратата, пазена от Ям Зомер.

В 35-та минута тимът от Милано успя да пробие защитата на своя съперник. Мартинес и Тюрам комбинираха, а последният вкара. Радостта обаче не траеше дълго, тъй като попадението бе отменено заради засада.

„Богинята“ бе по-активният отбор при подновяването на играта. Удар на Едерсон с глава мина над напречната врата на Зомер. След това Шарле Де Кетеларе вкара във вратата на швейцарския страж, но голът не бе зачетен заради засада.

„Нерадзурите“ не останаха длъжни и Луиш Енрике бе спрян от Карнезеки. Първият успя да отклони към Николо Барела, но той разочарова и от няколко метра стреля в аут.

„Бергамаските“ отбелязаха след това чрез Джанлука Скамака, като голът бе отменен.

В 65-та минута тимът от Милано първи нанесе своя удар. Комбинация между Франческо Пио Еспозито и Мартинес изведе аржентинеца на идеална позиция, за да прати топката във вратата, пазена от Карнезеки.

Последният опит за домакините да поставят равенството на таблото дойде в 87-та минута, когато Лазар Самарджич остана сам, но не уцели вратата.

