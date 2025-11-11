БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нов национал на Англия отпада за последните световни квалификации

Спорт
Съотборник на вратаря на клубно ниво също е напуснал подготовката на „Трите лъва“ поради травма.

Снимка: БГНЕС
Вратарят на Манчестър Сити - Джеймс Трафорд, е повикан в английския национален отбор по футбол за предстоящите квалификации за световното първенство през 2026 година, съобщиха от Футболната асоциация (ФА) на страната.

Стражът на „гражданите“ ще замени Ник Поуп, който няма да бъде част от лагера на островитяните заради контузия. Освен него, съотборникът му в Нюкасъл - Антъни Гордън, също напусна подготовката на „Трите лъва“ поради травма.

По-рано днес Тревор Чалоба получи повиквателна от селекционера Томас Тухел. Първоначално се предполагаше, че той ще заеме мястото на защитника на Кристал Палас - Марк Гехи. На Гехи обаче предстоят допълнителни изследвания, за да се установи дали ще може да бъде част от състава в последните мачове от пресявките за Мондиал 2026 и на този етап той остава сред избраниците на германския специалист.

Англия вече си осигури участие на финалите на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико след 6 победи от 6 мача в група K. На тима от Острова остават две срещи до края на квалификационния цикъл - домакинство на Сърбия (13 ноември) и гостуване на Албания (16 ноември).

