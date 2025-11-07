БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на...
Чете се за: 02:07 мин.
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
Чете се за: 03:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тухел повика Белингам и Фоудън за последните световни квалификации

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Полузащитникът на Борнемут Алекс Скот пък получава първа повиквателна за мъжкия отбор на Англия.

Джуд Белингам, Фил Фоудън, Ламин Ямал
Снимка: БТА

Мениджърът на националния отбор на Англия по футбол - Томас Тухел, обяви групата си за предстоящите световни квалификации. Мениджърът на "трите лъва" отново ще се възползва от услугите на Джуд Белингам (Реал Мадрид) и Фил Фоудън (Манчестър Сити), а полузащитникът на Борнемут Алекс Скот получава първа повиквателна за мъжкия национален отбор на страната, съобщават от Футболната асоциация на страната (ФА).

Белингам не е играл за Англия от юни тази година, докато Фоудън последно се появи на терена през март. 22-годишният Скот беше част от състава, който спечели европейското първенство до 21 години в Словакия през лятото.

Отборът, воден от Томас Тухел, вече се класира за Мондиал 2026 след 6 победи от 6 изиграни мача в квалификационна група К. Англичаните ще имат двубой със Сърбия на 13 ноември, а три дни по-късно ще бъде изиграна и последната среща от пресявките за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, която е срещу Албания.

#Световно първенство по футбол 2026 г. #Световни квалификации по футбол в зона Европа #Национален отбор на Англия по футбол #Фил Фоудън # Томас Тухел #Джуд Белингам

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1 млн. лв. от тръбопровод на "Лукойл"
1
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1...
Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
2
Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
3
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария
4
Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията
5
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да...
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
6
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
6
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско

Още от: Европейски футбол

Гатузо обяви избраниците си за последните световни квалификации на Италия
Гатузо обяви избраниците си за последните световни квалификации на Италия
Манчестър Юнайтед обра наградите за месец октомври във Висшата лига Манчестър Юнайтед обра наградите за месец октомври във Висшата лига
Чете се за: 01:12 мин.
Ваноли замества Пиоли във Фиорентина Ваноли замества Пиоли във Фиорентина
Чете се за: 00:22 мин.
ФИФА глоби федерациите на Норвегия и Италия ФИФА глоби федерациите на Норвегия и Италия
Чете се за: 01:10 мин.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.
Барселона се завърна на "Камп Ноу" след 2 години чакане Барселона се завърна на "Камп Ноу" след 2 години чакане
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

НС прие извънредните правомощия за бъдещия особен управител в "Лукойл"
НС прие извънредните правомощия за бъдещия особен управител в...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО) Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Общество
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава гражданско движение "Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава гражданско движение
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Сексуални стимуланти, парфюми и текстил задържаха митничари в автобуси
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Бъдещето на "Лукойл": Държавата с мерки за съдбата на...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Честит празник! 66 години БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ