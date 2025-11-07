Тухел повика Белингам и Фоудън за последните световни квалификации

Мениджърът на националния отбор на Англия по футбол - Томас Тухел, обяви групата си за предстоящите световни квалификации. Мениджърът на "трите лъва" отново ще се възползва от услугите на Джуд Белингам (Реал Мадрид) и Фил Фоудън (Манчестър Сити), а полузащитникът на Борнемут Алекс Скот получава първа повиквателна за мъжкия национален отбор на страната, съобщават от Футболната асоциация на страната (ФА).

Белингам не е играл за Англия от юни тази година, докато Фоудън последно се появи на терена през март. 22-годишният Скот беше част от състава, който спечели европейското първенство до 21 години в Словакия през лятото.

Отборът, воден от Томас Тухел, вече се класира за Мондиал 2026 след 6 победи от 6 изиграни мача в квалификационна група К. Англичаните ще имат двубой със Сърбия на 13 ноември, а три дни по-късно ще бъде изиграна и последната среща от пресявките за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, която е срещу Албания.