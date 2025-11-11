БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от...
Чете се за: 02:20 мин.
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Де ла Фуенте за ситуацията с Ямал: Шокиран съм

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Запази

Селекционерът на испанския национален отбор заяви, че не е знаел за процедурата на голямата си звезда.

Луис де ла Фуенте
Снимка: БТА
Слушай новината

Селекционерът на испанския национален отбор Луис де ла Фуенте остана неприятно изненадан след отпадането от състава на крилото Ламин Ямал.

По-рано беше съобщено, че крилото на Барселона е претърпяло инвазивна радиочестотна процедура за лечение на дискомфорт в слабините, което ще му попречи да играе в предстоящите квалификационни мачове на Испания за Световното първенство през 2026 година срещу Грузия и Турция.

„Шокиран съм. Никога преди не съм се сблъсквал с подобна ситуация. Честно казано, не мисля, че това е нормално. Не знаеш нищо, новините не достигат до мен... И тогава се случва това“, каза Де ла Фуенте.

Свързани статии:

Ямал пропуска последните мачове за квалификациите за Мондиал 2026
Ямал пропуска последните мачове за квалификациите за Мондиал 2026
Медицинските служби на Испанската футболна федерация са получили...
Чете се за: 01:20 мин.
#Ламин Ямал #Национален отбор на Испания по футбол #Луис де ла Фуенте

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в Разград - загинаха 3 души
1
Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в...
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
2
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...
Почитаме свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и бездомните
3
Почитаме свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
4
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва
5
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си...
След санкциите от САЩ Русия се отказа от сръбската петролна компания "Нис"
6
След санкциите от САЩ Русия се отказа от сръбската петролна...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: Европейски футбол

Гуардиола обмисля раздяла с Манчестър Сити
Гуардиола обмисля раздяла с Манчестър Сити
Меси: Времето ми в Париж не беше кошмар, но не се наслаждавах на това, което правих Меси: Времето ми в Париж не беше кошмар, но не се наслаждавах на това, което правих
Чете се за: 01:05 мин.
Официално: Аталанта назначи Рафаеле Паладино Официално: Аталанта назначи Рафаеле Паладино
Чете се за: 00:40 мин.
Висшата лига обяви промени по програмата до началото на 2026 г. Висшата лига обяви промени по програмата до началото на 2026 г.
Чете се за: 03:27 мин.
Нов национал на Англия отпада за последните световни квалификации Нов национал на Англия отпада за последните световни квалификации
Чете се за: 01:27 мин.
Кристиано Роналдо спира с футбола до година-две Кристиано Роналдо спира с футбола до година-две
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Катастрофата със загинал на Околовръстното: Димитър Любенов призна, че е пил преди да се качи в автомобила си
Катастрофата със загинал на Околовръстното: Димитър Любенов призна,...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Бюджет 2026: ГЕРБ и синдикатите обсъдиха парите за догодина Бюджет 2026: ГЕРБ и синдикатите обсъдиха парите за догодина
Чете се за: 06:47 мин.
У нас
Митрофанова за "Лукойл": Критики към действията на българските власти Митрофанова за "Лукойл": Критики към действията на българските власти
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Корупционен скандал в Украйна: Разследващите твърдят, че са разкрили схема за подкупи на стойност 100 милиона долара Корупционен скандал в Украйна: Разследващите твърдят, че са разкрили схема за подкупи на стойност 100 милиона долара
Чете се за: 03:15 мин.
По света
България получи 438,6 млн. евро по Плана за възстановяване и...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Отстранена е аварията на тръбопровода във Варненското езеро
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Компромис в Сената на САЩ: Историческото спиране на работата на...
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ