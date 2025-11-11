Ямал пропуска последните мачове за квалификациите за Мондиал 2026

Националният отбор на Испания ще бъде без Ламин Ямал за световните квалификации срещу Турция и Грузия. От няколко месеца крилото на Барселона е измъчван от контузия.

"Медицинските служби на RFEF изразяват своето учудване и недоволство, след като в 13:47 часа в понеделник, 10 ноември, денят, в който започна официалният тренировъчен лагер на националния отбор, научиха, че Ламин Ямал е претърпял инвазивна радиочестотна процедура за лечение на дискомфорт в областта на пубиса същата сутрин.

Процедурата е била извършена без предварително уведомление на медицинския персонал на националния отбор, като подробностите са станали известни едва от доклад, получен в 22:40 часа снощи, в който се посочва медицинската препоръка за почивка от 7 до 10 дни.

Предвид тази ситуация и като се има предвид здравето, безопасността и благополучието на играча по всяко време, Кралската испанска футболна федерация реши да освободи играча от тази повиквателна.

Вярваме, че той ще се възстанови напълно и му желаем бързо и пълно възстановяване", написаха от федерацията.