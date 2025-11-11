БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ямал пропуска последните мачове за квалификациите за Мондиал 2026

Спорт
Медицинските служби на Испанската футболна федерация са получили доклад за здравословното състояние на суперзвездата на Барселона едва снощи.

Националният отбор на Испания ще бъде без Ламин Ямал за световните квалификации срещу Турция и Грузия. От няколко месеца крилото на Барселона е измъчван от контузия.

"Медицинските служби на RFEF изразяват своето учудване и недоволство, след като в 13:47 часа в понеделник, 10 ноември, денят, в който започна официалният тренировъчен лагер на националния отбор, научиха, че Ламин Ямал е претърпял инвазивна радиочестотна процедура за лечение на дискомфорт в областта на пубиса същата сутрин.

Процедурата е била извършена без предварително уведомление на медицинския персонал на националния отбор, като подробностите са станали известни едва от доклад, получен в 22:40 часа снощи, в който се посочва медицинската препоръка за почивка от 7 до 10 дни.

Предвид тази ситуация и като се има предвид здравето, безопасността и благополучието на играча по всяко време, Кралската испанска футболна федерация реши да освободи играча от тази повиквателна.

Вярваме, че той ще се възстанови напълно и му желаем бързо и пълно възстановяване", написаха от федерацията.

