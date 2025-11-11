БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Висшата лига обяви промени по програмата до началото на 2026 г.

от БНТ
Чете се за: 03:27 мин.
Спорт
Благополучието на играчите е приоритет за Висшата лига, се казва в изявление на ръководството на английското първенство.

Ръководството на Висшата лига се съгласи да промени календара, за да избегне отборите на Арсенал и Кристъл Палас да играят два мача в рамките на три дни, включително сблъсъка им от четвъртфиналите за Купата на лигата.

Тъй като и двата лондонски клуба жонглират и с европейските си ангажименти - "артилеристите" в Шампионската лига, а "орлите" в Лигата на конференциите - претоварването на мачовете създаде главоболие за благосъстоянието на играчите.

Миналата седмица Английската футболна лига заяви, че Купата на лигата е подкопана от претоварването на мачовете поради разширените европейски купи, когато потвърди, че четвъртфиналът на Палас с Арсенал ще се играе на 23 декември.

След това Висшата лига обяви във вторник, че мачовете Евертън срещу Арсенал и Лийдс срещу Кристъл Палас са преместени от 21 декември на 20 декември (събота), което дава на двата отбора време за глътка въздух преди мача им за 1/4-финалите на Лигата.

„Благополучието на играчите е приоритет за Висшата лига и затова удовлетворихме исканията на Арсенал и Кристъл Палас да преместим съответните им мачове“, се казва в изявление на ръководството на Висшата лига.

„Това идва след като мачовете от други състезания бяха насрочени около тези от Висшата лига, без да е осигурено достатъчно време за възстановяване на играчите.

Това е и допълнително доказателство за влиянието, което разширените състезания на УЕФА оказват върху календара на вътрешните мачове. Лигата би искала да благодари на Лийдс и Евертън за съдействието им при приемането на тези промени“, се казва още в съобщението.

От Арсенал твърдят, че изиграването на два мача в рамките на 48 часа би нарушило препоръките на ФИФА, които се застъпват за минимум 72 часа почивка между мачовете. Тази насока е въведена, за да се защити здравето и физическата форма на играчите.

„Времето за възстановяване между мачовете е особено важно през натоварените периоди на сезона, като декември“, заявиха от Арсенал.

Лидерът във Висшата лига отхвърли възможността да играе четвъртфинала в навечерието на Коледа, тъй като това би засегнало феновете и работната им сила.

Тази опция също беше изключена след разговори с Столичната полиция и Транспорта на Лондон, които посочиха ограничени услуги за обществен транспорт.

Мачове на Арсенал:

20 декември: Евертън (гост) - Висша лига

23 декември: Кристъл Палас (домакин) - Купа на лигата

27 декември: Брайтън (домакин) - Висша лига

30 декември: Астън Вила (домакин) - Висша лига

Мачове на Кристъл Палас:

20 декември: Лийдс Юнайтед (гост) - Висша лига

23 декември: Арсенал (гост) - Купа на лигата

28 декември: Тотнъм (домакин) - Висша лига

1 януари: Фулъм (домакин) - Висша лига

