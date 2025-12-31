Димитър Митов беше титуляр за Абърдийн при загубата от Хибърниън в шампионата на Шотландия

Вратарят Димитър Митов беше титуляр при загубата на Абърдийн с 0:2 при гостуването на Хибърниън в двубой от 20-ия кръг на шотландското футболно първенството. Българският национал остана на терена през целия мач, въпреки че беше ударен неволно от свой съотборник през второто полувреме и получи медицинска помощ.

Тибо Клидже откри резултата за столичани след час игра на стадион "Ийстър Роуд", а Джуниър Хойлет фиксира крайното 2:0 малко преди края на срещата.

Попадение на Кевин Нисбет от Абърдийн беше отменено заради засада в 83-ата минута.

"Доновете" нямат победа в четири поредни двубоя от всички турнири и се намират на седмо място в класирането с актив от 25 точки.