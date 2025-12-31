И Манчестър Юн, и Челси не успяха да спечелят срещите си от 19-ия кръг във Висшата лига

Челси направи равенство 2:2 на свой терен срещу Борнемут в мач от от 19-ия кръг на Висшата лига. Дейвид Брукс изненадващо даде аванс за гостите още в шестата минута, но Коул Палмър изравни след точно изпълнение на дузпа след четвърт час игра.

"Сините" взеха аванс в 23-ата минута чрез Енцо Фернандес, но "черешките" изравниха четири минути след това с гол на Джъстин Клуиверт.

Отборът на Челси, който загуби 13 точки от печеливша позиция през сезона, заема петото място с 30 точки. Борнемут има 23 пункта във втората половина на класирането.

Манчестър Юнайтед завърши наравно 1:1 пред собствена публика срещу Уулвърхямптън. Джошуа Зиркзее откри резултата в 27-ата минута, но Ладислав Крейчи направи 1:1 в последните секунди на първата част.

Гол на Патрик Доргу в 90-ата минута беше отменен заради засада. "Вълците" прекъснаха серия от 12 поредни поражения, но са на 20-то място в класирането със само 3 точки и без записана победа.

Манчестър Юнайтед има 30 пункта на шестото място във Висшата лига.

Нюкасъл се наложи с 3:1 над домакина Бърнли след голове на Жоелинтон, Йоан Уиса и Бруно Гимараеш. "Черно-белите" са на десета позиция с 26 точки.

На 1 януари шампионът Ливърпул е домакин на Лийдс. В същия ден са лондонските дербита Кристъл Палас-Фулъм и Брентфорд-Тотнъм.