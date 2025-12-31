БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

И Манчестър Юн, и Челси не успяха да спечелят срещите си от 19-ия кръг във Висшата лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Челси и Борнемут не се победиха, Манчестър Юнайтед записа равенство с Уулвърхямптън.

манчестър челси успяха спечелят срещите кръг висшата лига
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Челси направи равенство 2:2 на свой терен срещу Борнемут в мач от от 19-ия кръг на Висшата лига. Дейвид Брукс изненадващо даде аванс за гостите още в шестата минута, но Коул Палмър изравни след точно изпълнение на дузпа след четвърт час игра.

"Сините" взеха аванс в 23-ата минута чрез Енцо Фернандес, но "черешките" изравниха четири минути след това с гол на Джъстин Клуиверт.

Отборът на Челси, който загуби 13 точки от печеливша позиция през сезона, заема петото място с 30 точки. Борнемут има 23 пункта във втората половина на класирането.

Манчестър Юнайтед завърши наравно 1:1 пред собствена публика срещу Уулвърхямптън. Джошуа Зиркзее откри резултата в 27-ата минута, но Ладислав Крейчи направи 1:1 в последните секунди на първата част.

Гол на Патрик Доргу в 90-ата минута беше отменен заради засада. "Вълците" прекъснаха серия от 12 поредни поражения, но са на 20-то място в класирането със само 3 точки и без записана победа.

Манчестър Юнайтед има 30 пункта на шестото място във Висшата лига.

Нюкасъл се наложи с 3:1 над домакина Бърнли след голове на Жоелинтон, Йоан Уиса и Бруно Гимараеш. "Черно-белите" са на десета позиция с 26 точки.

На 1 януари шампионът Ливърпул е домакин на Лийдс. В същия ден са лондонските дербита Кристъл Палас-Фулъм и Брентфорд-Тотнъм.

Свързани статии:

Арсенал полетя срещу Астън Вила за едно полувреме
Арсенал полетя срещу Астън Вила за едно полувреме
„Топчиите“ сложиха солиден край на годината във Висшата лига и...
Чете се за: 04:22 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
2
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
3
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Европейски футбол

Аморим също не оцеля
Аморим също не оцеля
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.
Роналд Араухо обратно в редиците на Барселона Роналд Араухо обратно в редиците на Барселона
Чете се за: 01:12 мин.
Манчестър Юнайтед уволни Рубен Аморим Манчестър Юнайтед уволни Рубен Аморим
Чете се за: 01:02 мин.
ПСЖ победи ФК Париж в исторически мач за Луис Енрике ПСЖ победи ФК Париж в исторически мач за Луис Енрике
Чете се за: 03:10 мин.
Интер се върна на върха в Италия Интер се върна на върха в Италия
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се среща в Париж В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се среща в Париж
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е...
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ