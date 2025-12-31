БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Арсенал полетя срещу Астън Вила за едно полувреме

„Топчиите“ сложиха солиден край на годината във Висшата лига и върнаха „виланите“ в реалността.

арсенал полетя астън вила едно полувреме
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Арсенал спусна завесата на 2025 година подобаващо и отново се откъсна на върха във Висшата лига. Селекцията на Микел Артета постави на колене Астън Вила с 4:1 в среща от 19-ия кръг, изиграна на "Емиратс Стейдиъм".

Всичките голове паднаха през второто полувреме, когато "артилеристите" демонстрираха офанзивната си мощ и на бърза ръка отказаха състава, воден от Унай Емери. В ролята на голмайстори за "топчиите" влязоха Габриел Магаляеш, Виктор Субименди, Леандро Тросард и Габриел Жезус, докато Оли Уоткинс се разписа за бирмингамци. По този начин лондончани намериха пътя към четвърта поредна победа в английския елит и същевременно спряха страхотната серия на "виланите" от 11 последователни успеха във всички турнири.

Срещу името на тима от Лондон личат 45 точки във временното класиране, а отборът от Бирмингам продължава да заема третото място с 39. На 3 януари (събота) Арсенал ще има визита на Борнемут, докато Астън Вила ще домакинства на Нотингам.

Домакините първи получиха шанс за сериозна опасност. В 7-та минута Виктор Гьокереш засече с глава, пращайки топката над вратата.

Гостите се нуждаеха от шест минути, за да сътворят първата си солидна атака. „Топчиите“ сгрешиха, а Оли Уоткинс пое топката и стреля в опита си да излъже Давид Рая, но неговият шут отиде в аут.

В 18-та минута именно Откинс напомни за себе си със самостоятелен пробив и коварен изстрел, който също бе неточен.

Положенията липсваха и пред двете врати в хода на второто полувреме, за да се стигне до 36-та минута. Тогава Гьокереш засече с глава, но топката не попадна в очертанията на вратата.

Лондончани поставиха вихрено начало на второто полувреме и тези думи се затвърдиха в 48-та минута. Центриране на Букай Осака бе оползотворено от Габриел Магаляеш, който се оказа най-съобразителен и с глава простреля вратата, пазена от Емилиано Мартинес.

4 минути по-късно „артилеристите“ нанесоха втори удар. Мартин Йодегор отне топката и напредна, за да асистира прецизно на Виктор Субименди. Той от своя страна не се поколеба и също се разписа във вратата на Мартинес, покачвайки на 2:0.

В 63-та минута Йодегор пропусна да направи резултата класически, тъй като стреля над вратата.

3 минути след това тимът от Лондон разигра хубаво и топката стигна до Йодегор. Той стреля, но този път Мартинес спаси кожата на „виланите“ с отличен рефлекс.

Класиката за „артилеристите“ бе факт в 69-та минута, когато Леандро Тросард също се разписа от границата на наказателното поле. Голът бе дълго време преразглеждан от ВАР за потенциална засада и в крайна сметка беше зачетен.

Разгромът бе пълен в 78-та минута за домакините. Бърза атака и подаване на Тросард позволиха топката да стигне до Габриел Жезус, който се спря за момент и със страхотен удар направи Мартинес безпомощен за 4:0

Биргмингамци стигнаха до почетен гол в 4-та минута на добавеното време. Дониел Мален проби през домакинската защита и някак си отклони към Уоткинс, а последният преодоля Рая.

До края на допълнителното време последваха още опасни положения, но резултатът остана непроменен.

