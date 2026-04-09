Музеят на Акропола е сред 100-те най-посещавани музеи в света

започва официалното откриване новия музей акропола
Музеят на Акропола е в списъка на световния музеен елит, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Та неа", позовавайки се на годишното проучване на „Ди Арт Нюзпейпър“ (The Art Newspaper).

Според класацията на най-посещаваните музеи в света той заема 38-мо място. През 2025 г. музеят е бил посетен от 1 994 052 посетители. Спрямо година по-рано той е с пет позиции по-назад. Проучването включва 100-те водещи музеи в света, посетени през 2025 г. от над 200 милиона посетители.

Първо място заема Лувъра с над девет милиона посетители, следван от музея на Ватикана с близо седем милиона посетители. Трети в класацията е Националният музей на Корея в Сеул, посочва "Та неа". Новият музей на Акропола беше открит през 20 юни 2009 г. и в него са изложени експонати от архаичния, класическия и късноантичния период.

#в света #най-посещавани #100-те #музеят на Акропола #музеи

