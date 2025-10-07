МВР работи по случай със запалени камиони за отпадъци с турска регистрация в София

МВР работи по случай с четири запалени камиона за отпадъци с турска регистрация в София, съобщиха от министерството. На 29 юли около 3.00 ч. в столичното Осмо РУ е получен сигнал за горящи камиони на ул. "Околовръстен път". Изпратени са екипи на полицията и на Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", а огънят е потушен. От него са засегнати четири товарни автомобила за събиране на отпадъци с турски регистрационни номера, посочват от МВР.

Камионите са били на паркинг, стопанисван от фирма, помещаваща се на адреса. Изгорели са кабините и гумите на автомобилите. На паркинга през нощта е имало жива охрана, но служителят не е чул, когато са запалени камионите.

Извършен е оглед в присъствието на експерт при Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Своевременно е образувано досъдебно производство и са иззети веществени доказателства.

Според събраната първоначална информация, по данни на собственика на фирмата, чиито са камионите, той лично е познавал собствениците на паркинга, като и друг път е паркирал автомобили там. Не е съобщил за конфликти или неуредени финансови отношения, посочват от министерството.

Установени са камери за видеонаблюдение, записите са прегледани. Разпитани са свидетели. Работата по установяване на извършителите на деянието продължава.

Гражданите, които разполагат с информация или данни, свързани с разследването, могат да го подпомогнат, като ги предоставят в СДВР или прокуратурата, добавят от МВР.