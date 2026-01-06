На Богоявление беше отслужен водосвет на бойните знамена

На Богоявление България отбеляза един от най-важните си военни и духовни ритуали. На площад „Св. Александър Невски“ в София се проведе традиционният водосвет на бойните знамена и знамената светини на Българската армия.

Президентът Румен Радев прие почетния гвардейски строй, а българският патриарх Даниил отслужи тържествения водосвет. В словото си патриарх Даниил подчерта, че Богоявление е свидетелство за проявата на Божията любов към хората.

Церемонията се проведе пред Паметника на незнайния войн, където държавният глава положи венец в знак на почит към загиналите за България.