На червения килим на "Златен глобус": Звездите избраха черното и блясъка на стария Холивуд

Ариана Гранде се сбогува с розовото, характерно за героинята ѝ Глинда от филмовия мюзикъл "Злосторница", и се появи с черна бална рокля на 83-тата церемония за наградите "Златен глобус", предаде Асошиейтед прес.

Гранде не беше единствената, която каза сбогом на цветовете. На черно заложиха много други звезди, сред които Теяна Тейлър, Джулия Робъртс, Дженифър Гарнър и Тимъти Шаламе. Част от присъстващите на наградната церемония бяха решили да се придържат и към изпитания и доказан блясък на стария Холивуд.

На фона на доминиращото черно на червения килим на наградите „Златен глобус" не липсваха и дълбоко лични акценти или закачливи аксесоари.

Теяна Тейлър и актрисата Джена Ортега бяха заложили на силно изрязани черни рокли - Тейлър на „Скиапарели", а Ортега - на турската дизайнерка Дилара Финдикоглу.

"Мисля, че това беше много дръзко препращане към модата от 2000 г. Беше "уау", не бях очаквал това на червения килим", каза модният директор на "ИнСтайл" Кевин Хюн.

Ариана Гранде замени характерния розов цвят на героинята си от "Злосторница" с черна рокля на Вивиан Уестууд, но запази косата си на опашка.

Други знаменитости, облечени в черно, бяха Айо Едебъри, Селена Гомес, Майли Сайръс и Миа Гот. Едебъри заложи на черна рокля на "Шанел" от колекцията Metiers d'Art на Матийо Блази. Роклята ѝ беше съчетана с брошки от сребро и смарагди на раменете.

Ема Стоун изглеждаше зашеметяващо в тоалет от две части в масленожълто на "Луи Вюитон".

На жълто беше заложила и звездата от "Грешници" Унми Мосаку. Роклята на актрисата очертаваше бременното ѝ коремче. Бременна фигура в прасковена рокля демонстрира и водещата актриса от филма Хейли Стайнфелд.

Звездата от филма "Сантиментална стойност" Ренате Рейнсве премина по червения килим в блестяща сребриста рокля с пискюли на Никола Гескиер за "Луи Вюитон". Роклята на колежката ѝ Ел Фанинг, дело на "Гучи", беше бродирана с норвежки цветя в чест на норвежкия драматичен филм.

Изгряващата звезда Чейс Инфинити отразяваше червения килим и всички звезди, преминали по него, в огледалния корсет на роклята си, отново творение на Гескиер.

46-годишната Клеър Дейнс се отказа от небрежния академичен стил на героинята си от "Звярът в мен" в полза на елегантна прилепнала по тялото рокля с цвят на слонова кост и фини детайли от мъниста и бродерии, дизайн на нейния близък приятел Зак Поузън. Приятелството и творческото сътрудничество между Поузън и Дейнс започва още в гимназията. Дизайнерът работи по роклята на актрисата за наградите "Златен глобус" от ноември, отбелязва Асошиейтед прес.

Тенденцията на прозрачните рокли изглежда все още е жива, благодарение на няколко звезди, които се появиха в разкриващи тоалети.

Певицата Лиса от "Блекпинк" носеше черна прозрачна рокля на "Жакмюс".

Дженифър Лорънс премина по червения килим с прозрачна рокля с флорални мотиви, дело на Сара Бъртън за "Живанши". Визията на актрисата допълваше копринен шал със същите мотиви.

„Да се появиш с прозрачна рокля, която оставя много малко на въображението, е едно, но това, което направи Дженифър Лорънс, беше толкова романтично. Мисля, че това говори много за Сара Бъртън. Тя е дизайнерка, която създава мода за жени", отбеляза Хюн.

Прилепнала по тялото прозрачна рокля на Жан-Луи Шерер беше изборът на актрисата и певица Дженифър Лопес.

Номинираните мъже не се отклониха осезаемо от традиционния стил. Дори Колман Доминго замени типичните си цветни костюми с черен костюм на "Валентино", съчетан със сребърни брошки на ревера.

Шаламе, отличен с награда "Златен глобус" за най-добър актьор във филм-комедия или мюзикъл, също изостави обичайните си цветни костюми в полза на черен костюм от кадифе на Chrome Hearts, съчетан с черни ботуши на "Тимбаленд".