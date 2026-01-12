БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Барби с аутизъм разширява серията за разнообразие и приобщаване на популярните кукли

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 04:27 мин.
Барби с аутизъм разширява серията за разнообразие и приобщаване на популярните кукли
Компанията „Мател“ създаде Барби с аутизъм като нов член на своята серия кукли, посветена на многообразието, предаде Ройтерс, цитирайки съобщение на фирмата. Новата кукла се присъединява към колекция, която вече включва Барби със синдром на Даун, незряща Барби, Барби и Кен с витилиго и други модели, създадени, за да направят серията Fashionistas приобщаваща.

„Мател“ разработва куклата с аутизъм в продължение на повече от 18 месеца в партньорство с Autistic Self Advocacy Network, неправителствена организация, която се застъпва за правата и медийното присъствие на хората с аутизъм. Целта е новата Барби да отразява някои от начините, по които хората с аутизъм възприемат и обработват информацията за заобикалящия ги свят, посочват от компанията производител.

Разработката е била предизвикателство, тъй като аутизмът обхваща широк спектър от поведения и трудности, които варират значително по степен на изява, а много от характеристиките, свързани със състоянието, не са видими на пръв поглед, заяви Нур Первез, мениджър "Обществено ангажиране" в Autistic Self Advocacy Network, който е работил тясно с "Мател" върху прототипа.

"Аутизмът не изглежда по определен начин, но можем да се опитаме да покажем някои от проявленията му", каза Первез.

Например новата Барби гледа леко настрани, а не напред. Това показва, че някои хора с аутизъм понякога избягват директен зрителен контакт.

Куклата има сгъваеми лакти и китки, за да може да показва жестове като махане с ръце и други движения, които някои хора с аутизъм използват за обработка на сензорна информация или изразяване на вълнение.

Екипът обсъждал и вида облекло, което да носи куклата - по-плътно или по-свободно да е то. Някои хора с аутизъм носят по-свободни дрехи поради чувствителност към шевовете, докато други предпочитат прилепнали дрехи, за да чувстват тялото си чрез допира на тъканите. В крайна сметка е избрана рокля, която е по тялото в горната част и се разкроява в долната, с къси ръкави и свободна пола, осигуряваща по-малък контакт на плата с кожата. Куклата носи равни обувки за по-добра стабилност и лесно движение.

Всяка от новите кукли идва с розов фиджет спинър (играчка, която се върти между пръстите, използва се за намаляване на стреса - б.р.), слушалки с функция "намаляване на шума" и розов таблет, вдъхновен от устройствата, които някои от хората с аутизъм, които не могат да говорят, използват за комуникация.

Добавянето на Барби с аутизъм в серията Fashionistas също е повод компанията да създаде кукла с черти, вдъхновени от служителки на компанията в Индия, както и колекция от образи и идеи, отразяващи различни индийски женски типажи. Целта е да покаже сегмент от аутистичната общност, който обикновено е недостатъчно представян.

"Мател" пусна първата си Барби със Синдром на Даун през 2023 г., а миналото лято на пазара се появи Барби с диабет тип 1. Серията Fashionistas включва също Барби и Кен с протеза на крак и Барби със слухов апарат, както и кукли с различни височини, телесни типове, цветове на косата и кожата.

"Барби винаги се е стремяла да отразява света, който децата виждат, и възможностите, които си представят, и сме горди да представим първата си Барби с аутизъм като част от нашата работа", каза Джейми Сигълман, глобален директор на куклите в "Мател".

