На крачка от сензацията: С гол на Кейн в добавеното време Байерн М се класира за втория кръг на турнира за Купата на Германия

Байерн Мюнхен се класира с големи мъки за втория кръг от турнира за Купата на Германия. 20-кратният носител на трофея трябваше да чака до последните секунди на добавеното време, за да сломи съпротивата на третодивизионния Веен Висбаден. Хари Кейн донесе успеха на баварците, след като преди това пропусна дузпа.

Германският назционал откри резултата в 16-та минута от бялата точка, а в 51-та Михаел Олизе удвои.

Точно когато се очакваше, че баварците ще доиграят мача, се стигна до изненадата. Фатих Кая (64', 69') отбеляза два гола за домакините и последваха тежки минути за шампиона на Германия. Кейн пропусна да отбележи за втори път от бялата точка в 76-ата минута.

В крайна сметка англичанинът донесе победата за тима си след гол с глава в добавеното време на срещата.

Така Байерн достигна до 1/16-финалите за Купата на Германия, жребият за този етап от турнира ще се проведе на 31 август, а мачовете са насрочени за 28 и 29 октомври.