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На път в последния почивен ден около Съединението: Очакват се опашки около Кресна и Симитли

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
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Очаквания за натоварен трафик по пътищата в страната в последния от почивните дни около Съединението. През уикенда опашките бяха в посока Гърция, край Симитли и на път Е-79.

Трафикът в този час не е особено натоварен, но вече се усилва. Най-сериозни тапи и опашки се очакват в по-късните часове, тъй като хората, които са на почивка в Гърция, най-вероятно ще предпочитат да отидат за последен ден на плаж и на море, след което ще тръгнат на път, което се очаква да стане около обяд и в следобедните часове.

Опашки се очаква да се образуват на кръговото кръстовище преди град Кресна, както и в самия град Кресна, заради това, че там има в сила ограничение на скоростта, първо от 50, след това от 30 км в час, а както и заради светофара там. Освен това, се ограничава и движението на автомобилите над 12 тона, отново в посока от кулата към София, от часовете от 12 до 20 часа днес.

Въведено е и реверсивно движение с две ленти в посока София.

ст. инсп. Георги Бучков, началник група, Сектор “Пътна полиция” към ОД на МВР-Благоевград: "Традиционно има няколко участъка, които се получава затруднения в движението. Това е края на Автомагистрала "Струма" при пътен възел Симитли, където тя прелива в път I-1. Град Кресна, където вече знаем цяло лято какво е положението. В тези участъци ще бъдат съсредоточени нашите служители и при необходимо ще подпомагат. Ще се следи за разпазване на правилата за движение по пътищата, ще работят всички технически средства за контрол на скоростта, така че водачите да бъдат внимателни в този период и да карат със разумна скорост."

Ще се следи и за шофиране след потребата на алкохол и наркотици, както и така и за шофиране в аварийната лента. Пътуващите могат да проверяват реалната ситуация по пътищата в България на камерите на ТОЛ-управлението, както и на сайта на Агенция "Пътна инфраструктура".

Вижте още в прякото включване на Владислава Миланова

#реверсивно движение #тапи #Кресна #Симитли #опашки

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