Протест на филмовата общност заради инвестиционни намерения за територията на киноцентъра "Бояна"

Представители на българската филмова индустрия излизат на протест. Те сигнализират и се притесняват от възможността за изтичане на приватизационния договор за киноцентъра в "Бояна". Притеснението е инвеститорът да не разпродаде земята и българската киноиндустрия да загуби този ценен актив.

"Киноцентърат не е терен". Това е посланието на протеста на представители на филмовата общност у нас, който ще се проведе днес в 11.00 часа.

Поводът за притеснението е изтекла информация за проект за луксозни вили на мястото на "Бояна", който проект е с начало на изпълнение първата половина на 2028 година.

Габриел Георгиев, председател на Алианса на независимите продуценти: "Смятаме, че има реална опасност след изтичане на последното ограничение от договора за приватизация, което е неразпореждане с имотите за период от 20 години от встъпване във владение, което изтича на 17 ноември киноцентърът да бъде третиран като един обикновен терен в най-апетитната част на София за строителство и да бъде превърнат в жилищни сгради. Държавата трябва да направи две фундаментално прости неща. От една страна, да гарантира, че след изтичане на ограничението, киноцентърът няма да бъде съборен, т.е. или да се удължи тази ограничение, или да се намери някакъв друг правен и законосъобразен механизъм, с който, независимо от желанията на приватизатора, дали търговски иска да се отнесе към обекта и да го продаде или не, който вземе киноцентъра да го запази. Това е добро решение за цялата индустрия. А другото нещо, което ще апелираме и днес и утре, е всъщност да се направи една ревизия, пълна ревизия от комисия от експерти на изпълнение на условията по договор за приватизация. Защото договор за приватизация е всъщност договор за придобиване под условия. Дали всички условия са били изпълнени надлежно или не, е нещо, което се дължи като отговор на цялата гилдия с оглед на изтичане на последното ограничение." Павел Павлов, изпълнителен директор на "Аудио-Видео Орфей", правоприемник на киноцентър "Бояна": "Като изпълнителен директор на "Аудио-Видео Орфей" смятам, че държавата трябва да контролира на всяка една степен особено такъв тип места, като киноцентъра. Той е безценен. Той е на всички нас, независимо на колко години си, дали сега ще завършваш или не."

От "Алианса на независимите продуценти" планират второ събитие - пресконференция в БТА, на която ще бъдат изложени факти и документи по случая.

Вчера от New Boyana Film Studios излязоха с позиция, в която обявиха, че киноцентър "Бояна" не се продава и собствениците му не възнамеряват да допуснат разпродажба или раздробяване на неговите активи.

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