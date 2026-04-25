НА ЖИВО: ЦСКА - Левски 1:2, "сините" с изключителен завършек на полувремето

Мариан Николов от Мариан Николов
Чете се за: 06:52 мин.
ЦСКА и Левски играят при резултат 1:0 след автогол на Крстиан Макун в пореден епизод от Вечното дерби, което поставя началото на плейофната фаза в Първа лига. Двубоят на Националния стадион "Васил Левски“ отново приковава вниманието на футболната общественост у нас.

Само 12 дни след последната среща между двата гранда, завършила с драматични минути, съперниците отново се изправят един срещу друг в ключов момент от сезона.

Наставникът на ЦСКА Христо Янев предприе сериозни промени в състава, като направи цели 10 рокади спрямо единайсеторката, започнала срещу Лудогорец за Купата. Сред титулярите се завърнаха Димитър Евтимов, Иван Турицов, Адриан Лапеня, Андрей Йорданов, Исак Соле и Илиан Илиев, докато Фьодор Лапоухов, Факундо Родригес, Пастор, Джеймс Ето’о и Макс Ебонг останаха на резервната скамейка. Извън групата заради наказание са Бруно Жордао и Анжело Мартино.

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес отново избра да започне без типичен централен нападател - решение, което приложи и в предишното дерби между двата тима, завършило 1:1. Испанецът заложи на по-дефанзивна схема с трима вътрешни халфове - Георги Костадинов, Гашпер Търдин и Акрам Бурас. В състава на "сините“ се завърна и Майкон, който изтърпя наказанието си.

Стартови състави:

ЦСКА: Димитър Евтимов, Андрей Йорданов, Адриан Лапеня, Лумбард Делова, Иван Турицов (К), Петко Панайотов, Илиан Илиев, Исак Соле, Алехандро Пиедраита, Йоанис Питас, Мохамед Брахими

Резерви: Фьодор Лапоухов, Пастор, Улаус Скаршем, Леандро Годой, Макс Ебонг, Теодор Иванов, Факундо Родригес, Лео Перейра, Джеймс Ето’о


Левски: Светослав Вуцов, Майкон, Кристиан Макун, Кристиан Димитров, Оливер Камдем, Гашпер Търдин, Акрам Бурас, Армстронг Око-Флекс, Георги Костадинов (К), Радослав Кирилов, Евертон Бала

Резерви: Мартин Луков, Карлос Охене, Хуан Переа, Асен Митков, Алдаир, Мазир Сула, Рилдо, Марко Дуганджич

Срещата е под №168 в историята на съперничеството, като "червените“ имат леко предимство – 61 победи срещу 57 за "сините“. Очакванията са за нов оспорван сблъсък, който може да даде сериозно отражение върху битката за челните позиции в шампионата.

Интересен щрих е присъствието във ВИП ложите на бизнесменът Атанас Бостанджиев, който в рамките на вчерашния ден бе обявен за новият мажоритарен собственик на Левски.

Началото на срещата на Националния стадион "Васил Левски“ бе сравнително спокойно, като в първите минути двата отбора действаха предпазливо и не създадоха сериозни опасности пред двете врати.

Първата по-интересна ситуация дойде в 10-ата минута, когато Адриан Лапеня успя да изпревари Кристиан Димитров и засече с глава центриране от свободен удар отляво, но топката премина встрани от вратата.

Само минута по-късно обаче ЦСКА се възползва от груба грешка в състава на Левски и откри резултата. Кристиан Макун върна топката от тъчлинията назад към вратаря Светослав Вуцов, който не успя да я овладее и под напрежението на Йоанис Питас тя попадна в мрежата за 1:0 в полза на "червените“.

В 19-ата минута Радослав Кирилов комбинира с Евертон Бала, който навлезе в наказателното поле отдясно и опита удар, но изстрелът му бе крайно неточен и не затрудни вратаря на ЦСКА.

Две минути по-късно "сините“ стигнаха до нова възможност след статично положение. Евертон Бала центрира от свободен удар отдясно, а Кристиан Димитров успя да отклони топката, но тя премина покрай далечната греда.

В 28-ата минута "червените“ организираха бърза контраатака, завършила с удар от дистанция на Алехандро Пиедраита, който обаче не намери целта.

Малко по-късно "сините“ отговориха с добра възможност. В 31-ата минута Радослав Кирилов напредна отдясно, навлезе в наказателното поле и отправи коварен удар в близкия ъгъл, но Димитър Евтимов реагира отлично и изби в корнер..

В 38-ата минута Кристиан Макун стреля мощно пред наказателното поле, но Димитър Евтимов се намеси блестящо и запази преднината на ЦСКА.

Натискът на Левски в тези минути даде резултат в 41-ата минута, когато "сините“ стигнаха до изравняване. Кристиан Макун намери с прецизен извеждащ пас Евертон Бала в наказателното поле. Бразилецът първоначално опита подаване, но Адриан Лапеня не успя да изчисти и на практика подари топката обратно на атакуващия футболист. Последва удар от близка дистанция на Бала, който не остави шанс на Димитър Евтимов и направи резултата 1:1.

В добавеното време на първата част Левски стигна до пълен обрат. Око-Флекс получи топката по левия фланг, навлезе в наказателното поле и подаде към Акрам Бурас. Първоначално ударът на алжирския халф бе блокиран от Исак Соле, но топката остана в него и с последващ техничен изстрел в левия горен ъгъл той не остави никакви шансове на Димитър Евтимов за 2:1.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Левски София #ПФК ЦСКА - София

