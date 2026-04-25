Пер-Матиас Хьогмо: Всички сме много разочаровани

Нставникът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо коментира домакинското поражение с 1:2 от ЦСКА 1948 на старта на плейофите в Първа лига.

"Мисля, че всички сме много разочаровани в края. Създадохме доста чисти положения - не малки, големи шансове. Беше тудно за зас, защото изоставахме в началото, но се върнахме. После пак получихме ужасен гол", заяви Хьогмо.

"Продължихме да играем през втората част, търсехме гола, създадохме положения, но не успяхме да вкараме. Доволен съм от играчите днес, но е трудно, когато допускаме такива голове като днес. Не можем да правим такива грешки", продължи норвежкият специалист.

"Сега ни предстои нов важен мач в сряда. Със сигурност гледаме към него. Трябва да се възстановим", добави Пер-Матиас Хьогмо.

Попитан за предстоящия сблъсък с ЦСКА в реванш от полуфиналите за Купата на България и дали означава всичко или нищо за отбора му, Хьогмо отговори: "По някакъв начин е така. Знаем го. Трудно имаме шанс за титлата, така че това е най-добрият шанс, който имаме. Този мач ще определи много неща."