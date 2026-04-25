Александър Александров: Победата e заслужена

Наставникът на ЦСКА 1948 Александър Александров определи победата над Лудогорец с 2:1 в Разград на старта на плейофите във футболната Първа лига като много важна за тима му.

"Важна победа за отбора. Нормално е да се радвам, по-емоционален съм. Изиграхме много добър тактически двубой. Намалихме до минимум грешките от миналия мач, добре се защитавахме. Победата беше заслужена. Момчетата дадоха всичко от себе си. Изстрадаха победата и тези 3 точки", коментира Александров.

"Разликите с предишния мач са в системата на отбора. Съвсем различно беше от днешния мач. Тогава Диало имаше здравословни проблеми. Днес може би по-малко държахме топката, но за сметка на това вкарахме два гола. Мисля, че се справихме. Ако беше станало 3:1, щяхме да заиграем още по-спокойно", каза още наставникът на ЦСКА 1948 пред Diema Sport.