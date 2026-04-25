ЦСКА 1948 сложи край на интригата за титлата

ЦСКА 1948 постигна ценен успех с 2:1 като гост на Лудогорец в двубой от първата четворка на efbet Лигата. Точни за тима от Бистрица бяха Браян Собреро и Мамаду Диало, докато за домакините се разписа Ерик Маркус. С победата съставът, воден от Александър Александров, изпревари разградчани в класирането – 62 точки срещу 60.

Гостите поведоха още в 8-ата минута, когато Борислав Цонев изведе Браян Собреро, а аржентинецът завърши с мощен удар от границата на наказателното поле, който не остави шанс на Хендрик Бонман.

Лудогорец отговори бързо и в 18-ата минута изравни чрез Ерик Маркус. Бразилецът реализира след самостоятелен пробив и точен диагонален изстрел.

ЦСКА 1948 отново излезе напред в 26-ата минута. Драган Гривич проби по фланга и центрира прецизно, Елиас Франко продължи топката към Мамаду Диало, който от близка дистанция се разписа за 1:2.

До почивката домакините пропуснаха няколко добри възможности, а попадение на Маркус бе отменено заради засада.

В началото на второто полувреме Франко излезе сам срещу Бонман, но вратарят на Лудогорец се намеси решително. Малко след това удар на Борислав Цонев срещна гредата, а разградчани имаха претенции за дузпа за игра с ръка на Двали.

В 69-ата минута Педро Нареси също уцели гредата, а в 81-ата Димитър Шейтанов направи впечатляващо спасяване след силен удар на Маркус под гредата. В края на мача Нахимас пропусна на два пъти от изгодни позиции.

В крайна сметка ЦСКА 1948 удържа аванса си и стигна до победата.



