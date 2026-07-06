НА ЖИВО: Григор Димитров - Артър Фери 5:7, 6:3, 6:4, 4:6, 5:5

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Българинът и Артър Фери влизат в битка за четвъртфиналите на Уимбълдън.

Григор Димитров Уимбълдън 2026
Снимка: БГНЕС
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Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще се изправи срещу представителя на домакините Артър Фери днес в осминафинален мач на Уимбълдън.

Организаторите на третия за сезона турнир от Големия шлем поставиха двубоя между двамата участващи с „уайлд кард“ тенисисти да се проведе на Централния корт. Срещата ще бъде втора от програмата за деня, която започва в 15:30 българско време с двубоя Жасмин Паолини – Александра Еала. Веднага след тях на корта ще излязат Димитров и Фери.

Това ще бъде първи мач между българина и британеца, като спечелилият ще се класира за четвъртфиналите в турнира.

До момента на Уимбълдън Димитров записа победи над Дейн Суини (3:0 сета), Якуб Меншик (3:1) и Матео Беретини (3:2). От своя страна Фери отстрани последователно Дамир Джумхур (3:1), Ото Виртанен (3:1) и Зизу Бергс (3:2).

Любопитен е фактът, че с победата над Беретини в събота вечер, Григор Димитров се класира за четвърти пореден и общо шести път за осминафиналите в Лондон. До момента българинът само веднъж е преминавал този етап от надпреварата – през сезон 2014, когато отстъпи на полуфиналите пред Новак Джокович (Сърбия).

Победителят от срещата Димитров – Фери ще срещне на четвъртфиналите Алекс Де Минор (Австралия) или Флавио Коболи (Италия).

Ето и програмата на централния корт за понеделник:
Начало 15:30 часа:
[13] Жасмин Паолини (Италия) – [29] Александра Еала (Филипини)
Григор Димитров (България) – Артър Фери (Великобритания)
[13] Иржи Лехечка (Чехия) – [2] Александър Зверев (Германия)

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#Уимбълдън 2026 #Григор Димитров

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